Перечислены самые частые пути передачи кишечных инфекций

Они могут попасть в организм различными способами - от несоблюдения простых правил гигиены до контакта с недавно переболевшим человеком. Подробности рассказали инфекционисты, специалисты НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Мария Ласеева и Елена Егорова.

Эксперты подчеркнули, что часто кишечные инфекции передаются через грязную воду, продукты, различные предметы, руки или рот.

Заражение еды происходит из-за неграмотного хранения. Поэтому так важно соблюдать "правило товарного соседства". Прежде всего, необходимо разделить продукты: сырые и готовые, влажные и сыпучие. Рекомендуется отдельно держать сильно пахнущие блюда. А сыры отложить подальше от копченостей и хлеба.

Также стоит использовать герметичные емкости или мешки.

Специалисты советуют летом пить только бутилированную воду, чаще мыть руки, защищать продукты от контакта с насекомыми.

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