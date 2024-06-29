В Новороссийске врачи достали из пищевода малыша деталь от сумки

В городскую больницу Новороссийска №1 родители привезли восьмимесячного малыша с жалобами на то, что ребенок отказывается от еды и капризничает. Предположили, что он мог проглотить монетку.

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Врачи сделали малышу рентген: снимок показал в пищеводе инородный предмет, имеющий очертания "подковки". Действовать нужно было оперативно, так как имелся риск образования пролежней, предмет мог вызвать отек и даже разрывы в пищеводе, что привело бы к летальному исходу.

"Бригада медицинских работников под седацией выполнила эндоскопические манипуляции, действовали различными инструментами. Подцепить "подковку" смогли благодаря щипцам, так называемому "крысиному зубу", - рассказали в пресс-службе ГБУЗ "Городская больница № 1 города Новороссийска".



Операция заняла около пяти минут. На свет извлекли маленькую деталь, скорее всего от замка женской сумки. В связи с этим случаем заведующий эндоскопическим отделением больницы Давид Шагинян напомнил, что родителям нужно быть очень внимательными и убирать из зоны доступа ребенка любые мелкие предметы.