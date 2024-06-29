Как справиться с болью в поджелудочной

Специалисты рассказали, что делать при панкреатите, при котором наблюдается воспаление и боль в поджелудочной железе, сообщает издание Wday.

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Воспаление сопровождается такими неприятными симптомами, как тошнота и рвота, отрыжка, общая слабость и нарушение стула.

Этот недуг требует обследования у врача, который по итогам анализов назначит строгую диету.

Эксперты перечислили советы, которых стоит придерживаться при наличии этого диагноза.

Больным панкреатитом ни в коем случае нельзя есть слишком холодную или горячую пищу. Необходимо соблюдать диету: полностью отказаться от алкоголя, масла, сырых овощей, жирной и острой еды и принимать пищу маленькими порциями. Кроме того, следует принимать спазмолитики для вывода желчи.

Нарушение основных принципов питания может привести к сильнейшему приступу.

Правила при обострении панкреатита

Если все-таки начался приступ, нельзя терпеть сильную боль - срочно вызывайте скорую помощь.

В том случае, если боль терпима, можно остаться дома, имея под рукой препараты. Основной вашей целью является успокоение поджелудочной. При этом принимать обезболивающие нельзя, так как они только ухудшат состояние.

Специалисты настоятельно рекомендуют соблюдать постельный режим минимум два дня, принимать спазмолитические препараты или сделать внутримышечную инъекцию. К больному месту можно приложить грелку со льдом или какой-то другой холодный предмет. Чтобы облегчить боль, дышите поверхностно и иногда задерживайте дыхание.

От еды временно следует отказаться, пейте только чистую воду комнатной температуры. Если вы испытываете рвоту, лучше не сдерживаться. К концу второго дня врачи обычно разрешают пить остывший отвар шиповника, а на четвертый день – есть отварную пищу согласно диете.