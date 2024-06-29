Увеличение лимфоузлов под мышками: когда надо срочно обратиться к врачу

Даже небольшое увеличение лимфоузлов в подмышечных впадинах может говорить об инфекции в организме или о наличии ряда опасных заболеваний, сообщает издание Wday.

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Специалисты отмечают, что в нормальном состоянии лимфоузлы под мышками не должны вызывать болезненных ощущений при пальпации. Если вовремя не обратиться к врачу, к боли могут добавиться покраснение кожи и повышение температуры.

Все эти симптомы иногда проходят сами по себе спустя некоторое время: это говорит о том, что проблема решена. Но если это состояние возникает неоднократно, следует обратиться к врачу, чтобы исключить наличие серьезных заболеваний.

Какие болезни приводят к увеличению лимфоузлов под мышками

Врачи напоминают, что причин недуга существует достаточно много. Так, лимфоузлы увеличиваются из-за аллергической реакции. В этом случае прибавятся такие симптомы, как крапивница, отек, насморк или рвота.

Также причиной может стать фурункулез, который означает гормональные нарушения в организме.

При этом самым опасным заболеванием, о котором может говорить увеличение лимфоузлов, является рак груди или самих лимфоузлов.

Если лимфоузлы увеличены и это происходит не один раз, необходимо записаться на прием к квалицированному специалисту и пройти маммографию, УЗИ, а также сдать анализы на онкомаркеры.

Если вы ощущаете усталость, потерю аппетита, отдышку и замечаете бледность кожных покровов, эксперты советуют обязательно посетить онколога.