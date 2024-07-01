Женщинам объяснили причины проблем с интимным здоровьем в отпуске

Резкая смена климата и жара могут обострить хронические гинекологические заболевания, предупредила акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, ведущий специалист многофункциональной клиники KindCare в Дубае Сурае Назарова. В беседе с «Лентой.ру» она объяснила причины подобных проблем и назвала способы поддержать женское здоровье в путешествии.

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По словам Назаровой, повышенное потоотделение и влажность в жарком климате способствуют размножению бактерий, что может привести к вагинальным инфекциям и другим проблемам с интимным здоровьем. Чтобы избежать этого, врач рекомендовала соблюдать личную гигиену, использовать дышащее белье из натуральных тканей и избегать длительного нахождения в мокрой одежде после купания.

Еще одним фактором риска гинеколог назвала смену рациона. Непривычная еда и специи могут вызвать расстройство пищеварительной системы, что негативно отразится на микрофлоре влагалища и увеличит вероятность развития дисбактериоза. Чтобы в отпуске избежать инфекций, в том числе и мочеполовой системы, женщинам следует употреблять только качественные пищу и воду.

В отпуске важно защищать кожу от ультрафиолетового излучения, которое может не только спровоцировать ожоги, но и повлиять на гормональный фон и вызвать нарушения менструального цикла. Обезвоживание во время полета может усилить симптомы предменструального синдрома (ПМС) или усугубить менструальные боли, - Сурае Назарова, акушер-гинеколог



В заключение Назарова рекомендовала при наличии хронических гинекологических заболеваний перед поездкой в отпуск проконсультироваться с лечащим врачом, чтобы тот дал рекомендации, как нужно действовать в случае изменения менструального цикла.

Ранее врач Сурае Назарова назвала симптомы «помолодевшего» женского вида рака. По ее словам, в последнее время все чаще у молодых женщин выявляют рак шейки матки, развивающийся из-за вируса папилломы человека.