Признаки беременности: каким верить можно, а какие говорят о заболеваниях

Специалисты рассказали, каким признакам беременности можно верить, а какие могут говорить о других заболеваниях, сообщает издание «Горящая изба».

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Самые частые признаки беременности

Задержка менструации. Этот признак является самым распространенным при беременности, однако на него можно положиться, если цикл регулярный.

Небольшие кровянистые выделения. О мажущих выделениях сообщают от 15% до 25% беременных. Такое происходит, когда яйцеклетка прикрепляется к стенке матки на 6-12 день после оплодотворения. Этот признак иногда можно спутать с месячными.

Грудь становится чувствительной. При зачатии в организме выделяются гормоны эстроген и прогестерон, из-за чего грудь набухает через пару недель после зачатия.

Рвота и тошнота. Причина этого симптома до сих пор неясна, однако о нем сообщают многие женщины со второй по восьмую неделю беременности.

Нехватка сил. Усталость считается нормой при беременности вследствие повышенного уровеня прогестерона и низкого давления.

Частые походы в туалет. У беременных женщин увеличивается объем крови в организме, поэтому почкам приходится фильтровать больше жидкости, а женщина может часто бегать в туалет.

Пигментация. 90% беременных сообщают о таком признаке, как потемнение сосков, подмышек и паховых складок. Во втором триместре могут появиться светло-коричневые пятна на лице, которые получили название «малазма».

Головные боли. Ученые предполагают, что этот симптом может быть также связан с гормональными изменениями в организме.

Симптомы, которые могут говорить о заболеваниях

Эксперты напоминают, что полагаться на ранние признаки беременности нельзя, а иногда эти симптомы означают серьезные проблемы со здоровьем.

Например, часть из них присущи при предменструальном синдроме. В ПМС женщины могут ощущать вздутие живота, головную боль и боль в спине, усталость, болезненность груди, иметь проблемы со стулом и спазмы, быть раздражительными или грустными.

Иногда менструация может не наступать, хотя беременности нет. В этом случае лучше насторожиться и проверить свое здоровье.

Отсутствие месячных может быть вызвано сильным стрессом, курением, проблемами с щитовидной железой, заболеваниями гипофиза и гипоталамуса, а также низкой массой тела.

Как определить беременность с вероятностью 100%

Специалисты советуют купить тест на беременность или сдать кровь на ХГЧ.

В том случае, если результат отрицательный, а неприятные симптомы остаются, нужно обратиться к квалифицированному специалисту.