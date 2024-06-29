«Болезнь цивилизации»: о синдроме хронической усталости

Все больше людей в активном возрасте жалуются на упадок сил и потерю возможности полноценно работать — это синдром хронической усталости. Что вызывает такое состояние, кто ему подвержен и как его корректируют, «Вечерней Москве» объяснил эндокринолог, врач превентивной и интегративной медицины Роман Терушкин.

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Болезнь нашего времени

Как самостоятельное заболевание синдром хронической усталости был выделен относительно недавно, в 1980-х. С тех пор его нередко называют болезнью цивилизации, ведь первопричина синдрома — стремительное изменение образа и условий жизни человечества, к которым наш организм не успевает адаптироваться.

— Эволюционируем мы значительно медленней, чем меняются мир вокруг нас и технологии, которые мы используем. Любое соприкосновение человека с этими изменениями — триггеры для его нервной системы. Чем больше стресса — тем больше организму требуется ресурсов, чтобы нормально функционировать. Кроме того, усиливается влияние негативных факторов — уменьшается физическая активность, снижается качество продуктов питания, ухудшается экология, — объяснил Терушкин.

Не только заболевание

Диагностировать синдром хронической усталости может только врач, напомнил собеседник «ВМ».

— Иногда это самостоятельное заболевание, следствие стресса, неправильного образа жизни, дефицитных состояний. Но нередко синдром хронической усталости выступает как сопутствующий фактор ряда патологий. Например, при недостатке гормонов щитовидной железы, онкологических заболеваниях, хронической вирусной нагрузке, — отметил эксперт.

Самостоятельно ставить себе такой диагноз не стоит. Но обращать внимание на симптомы синдрома нужно обязательно, среди них:

Что такое синдром хронической усталости, какие у него симптомы и как с ним справиться

повышенная утомляемость;проблемы со сном;снижение умственной активности и другие.

Группы риска

По словам врача, синдром хронической усталости — болезнь взрослых людей. Подвержены ему и мужчины, и женщины, а в зоне риска две группы специалистов.

Первая — люди, чьи профессии связаны с тяжелым физическим трудом, а также с работой в экстремальных условиях. Шахтер, буровик, вахтовик, работающий на Севере, быстрее придут к этому синдрому, так как характер и условия их работы провоцируют дефициты в организме.

Вторая группа — специалисты, занимающие должности с высоким уровнем стресса. Например, руководитель рискует легко стать жертвой синдрома, поскольку эмоциональное напряжение, с которым сопряжена его работа, провоцирует истощение надпочечников.

Какие анализы сдать

Чтобы подтвердить синдром хронической усталости, врач назначает пациенту анализы. Обычно это:

общий анализ крови — он позволит понять, есть ли у пациента кислородное голодание;общий белок;ферритин и трансферрин — покажет запасы железа в организме;гомоцистеин — поможет выявить дефицит витаминов группы B;щелочная фосфатаза — расскажет о концентрации магния;витамин D.

Также может быть рекомендован анализ слюны на кортизол. Он даст возможность проследить за изменением уровня гормона коры надпочечников, который отвечает за реакцию организма на стресс.

Это лечится?

Синдром хронической усталости восприимчив к лечению, подчеркнул Терушкин. Выявив все отклонения, врач выстраивает базу оздоровления:

компенсируются дефициты;оптимизируется режим сна и отдыха;выравнивается пищевое поведение;упорядочиваются физические нагрузки.

— И не стоит забывать о ментальной составляющей — психотерапии, работе со стрессом. Ведь к синдрому хронической усталости приводит как физическое истощение, так и эмоциональное, — заключил эксперт.