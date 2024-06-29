Названы опасные побочные эффекты от препаратов для похудения

Все препараты для похудения имеют побочные эффекты, предупредила эндокринолог Юлия Репникова. В беседе с РИА Новости врач объяснила, что такие «помощники» в достижении желаемого веса могут замедлять перистальтику кишечника и желудка.

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Нет безопасных препаратов в принципе, даже безопасных диет нет. Например, все препараты ряда семаглутида <...> замедляют перистальтику кишечника и желудка — поэтому пациенты быстрее насыщаются и потом еще долго не хотят есть. Однако в первые недели приема почти у всех остается привычка есть много, из-за чего организм начинает отторгать лишнюю пищу вплоть до рвоты, — пояснила Репникова.



Кроме того, в редких случаях, но препараты для похудения могут вызывать аллергию. Она подчеркнула, что подобные добавки можно принимать строго по назначению лечащего врача. Также Репникова напомнила, что в России препараты для похудения официально разрешены только людям с диабетом.

Ранее врач-эндокринолог и диетолог Алексей Калинчев рассказал, что люди, придерживающиеся смузи-диет, занимаются самообманом, а также сталкиваются с энергодефицитом. По его словам, эти напитки не позволяют снизить процент жира в организме.

Эндокринолог обратил внимание на то, что во время похудения важно получать норму КБЖУ при помощи употребления продуктов, имеющих правильные инсулиновые и гликемические индексы. После стоит создать небольшой управляемый энергодефицит, который будет находиться в пределах 10–15%, чтобы добиться желаемого результата.