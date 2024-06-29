Врач назвала болезнь, которая вызывает заболевания с высокой смертностью

Врач-эндокринолог Юлия Репникова назвала опасную болезнь, которая становится причиной таких тяжёлых заболеваний, как сахарный диабет, гипертония, бесплодие, а дальше развиваются инфаркты, инсульты и онкология.

По словам специалиста, речь идёт об ожирении, являющемся огромной проблемой, которой уделяется очень маленькое внимание, передаёт РИА Новости.

«На ожирении базируются все заболевания, от которых самая высокая смертность – например, сахарный диабет, который сейчас шагает по стране и миру», – подчеркнула Репникова.



При этом она объяснила, что «абдоминальное ожирение – это когда индекс массы тела может быть и в норме, но окружность талии не в норме».

«У женщин окружность талии 80 см и выше – это как раз абдоминальное ожирение. У мужчин окружность талии 94 см и выше – это тоже абдоминальное ожирение», – отметила врач.



По её словам, у таких людей развивается гипертония, проблемы с сосудами, а уже отсюда инфаркты, инсульты, желчекаменные болезни, бесплодие и даже онкология, которая тоже базируется на основе ожирения.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», в российском Минздраве назвали «катастрофической» ситуацию в стране с ожирением среди детей.