Что делать, если начали выпадать волосы

Красивые густые волосы являются неотъемлемым признаком красоты и здоровья человека. Состояние волос на голове значимо влияет на нашу социальную жизнь, а потому любые проблемы с ними, будь то перхоть, обламывание и уж тем более выпадение, вызывают панику. Что делать, если волосы вдруг начали выпадать, и о чем это может сигнализировать, рассказала «Вечерней Москве» врач-дерматолог, косметолог, трихолог, врач-эксперт клиники «Семейная» Наталья Лукашева.

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Что приводит к потере волос

Когда на прием к трихологу приходят пациенты с проблемой выпадения волос (алопеция), они часто рассказывают о многих ранее уже использованных ими средствах для решения возникшей проблемы. И наряду с этим нет даже минимального комплекса обследования, а значит, лечение проводилось вслепую, без понимания диагноза.

Среди различных состояний и заболеваний, сопровождающихся выпадением волос, можно выделить две большие группы:

не приводят к стойкой утрате волос — при лечении густота волос восстанавливается;

приводят к необратимой утрате волос — лечение в данном случае направлено на сохранение еще имеющихся волос.

К счастью, состояния из второй группы встречаются не так часто, и в большинстве случаев лечебные усилия имеют хороший отклик в виде восстановления плотности волос на голове.

Однако в ряде случаев при затяжном выпадении волос, когда нарушается жизненный цикл их роста и не происходит своевременного пробуждения фолликулов, волосяная луковица начинает уменьшаться в размерах и зарастать соединительной тканью. А значит, восстановление роста волоса в этом месте может быть затруднительным, следовательно, эффективность лечения будет недостаточной.

Рост волос — это энергетически высокозатратный процесс, поэтому любые строгие диеты, связанные с ограничением потребления калорий, будут неизбежно приводить к выпадению волос. То есть если вы пытаетесь похудеть, могут начаться проблемы с волосами.

Как укрепить волосы

Основным структурным компонентом волос является белок кератин, который синтезируется из аминокислотных остатков, в том числе незаменимых аминокислот (валин, изолейцин, фенилаланин, метионин).

Если вы мало потребляете или совсем не потребляете в пищу белок животного происхождения, это может приводить к ослаблению и выпадению волос. Лучшими источниками аминокислот являются животные белки (говядина, птица и яйца), которые наиболее легко усваиваются.

Продукты, содержащие все незаменимые аминокислоты, называются полноценными белками. К ним относятся:

говядина;

птица;

рыба;

яйца;

молочные продукты;

соя;

киноа;

гречневая крупа.

Если же вы по каким-то причинам не можете полноценно потреблять в пищу животные белки, хорошей альтернативой поддержания здоровья волос является мезотерапия волосистой части головы при помощи коктейлей, содержащих необходимый спектр аминокислот.

Почему могут выпадать волосы

Выпадением волос часто сопровождается дефицит некоторых микроэлементов в организме. Наиболее распространенным является железодефицит. Он может выражаться в виде снижения гемоглобина в крови (железодефицитная анемия) или в виде скрытого (латентного) железодефицита.

Причиной возникновения данных состояний являются частые обильные менструации у женщин, беременность, роды, острая кровопотеря при травме, скрытая кровопотеря при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, частые инфекционные заболевания с высокой температурой и другое.

Подтверждением наличия железодефицита в организме являются клинический анализ крови, анализ крови на сывороточное железо, ферритин, ОЖСС. Для коррекции данного состояния назначаются препараты железа внутрь или в виде инъекций.

Другими микроэлементами, влияющими на состояние волос, являются цинк, медь, селен, магний, кальций, что также требует диагностики.

Следует помнить, что выпадение волос может сопровождаться дефицитом некоторых витаминов, например витамина D. Однако прежде чем начать принимать препараты с этим витамином, необходимо определить его уровень в крови. Показатель 25-ОН-холекальциферола в крови выявляет наличие недостаточности или дефицита витамина D в организме.

Дозировка препарата и длительность применения напрямую зависят от уровня данного показателя. Следует помнить, что витамин D является жирорастворимым. И чтобы избежать передозировки и отравления, для подбора корректной дозы препарата лучше обратиться к специалисту (трихологу, терапевту, эндокринологу).

Другим значимым элементом при выпадении волос является витамин А. В данном случае, наоборот, переизбыток витамина А (гипервитаминоз А) ведет к повышенному выпадению волос на голове. Гипервитаминоз А может возникнуть в результате потребления в пищу продуктов с высоким содержанием ретинола (например, печень трески) или в результате приема лекарственных препаратов на основе витамина А либо его производных.

Одной из причин алопеции является дефицит витамина В7 (Н) — биотина. К факторам риска развития дефицита биотина в организме относятся заболевания желудочно-кишечного тракта, прием препаратов, влияющих на метаболизм и усвоение биотина (противоэпилептические средства, антибиотики, изотретиноин).

К проблеме выпадения волос могут приводить некоторые эндокринные заболевания (например, заболевания щитовидной железы, паращитовидных желез, нарушение синтеза половых гормонов). В этом случае, помимо выпадения волос, будут иметь место сопутствующие симптомы в виде нарушения общего самочувствия, жалоб со стороны других органов и систем (например, нарушение работы сердечно-сосудистой системы, нарушение менструального цикла, угревые высыпания на коже и другое). Для исключения данных состояний необходимо прийти на прием к эндокринологу.

Удивительно, но при выпадении волос в ряде случаев в ходе обследования не выявляются никакие отклонения в анализах. Речь идет о так называемом реактивном выпадении волос (например, после перенесенного острого стресса или инфекции с высокой температурой — 38 градусов и выше) или об андрогенетической алопеции, когда процессы, приводящие к утрате волос, происходят только на уровне кожи в зоне расположения волосяного сосочка и лабораторно никак не подтверждаются. В данном случае на первом месте по значимости в процессе диагностики стоит трихоскопия — осмотр кожи головы и волосяных структур с помощью трихоскопа (дерматоскопа). Процедура проводится трихологом на приеме.

Данная методика позволяет выявить характерные для различных состояний выпадения волос специфические признаки. Например, для андрогенетической алопеции это анизотрихоз, веллюсные волосы, одиночные юниты, желтые точки. С помощью трихоскопии можно заподозрить и распознать специфические заболевания кожи волосистой части головы, сопровождающиеся рубцовыми изменениями и необратимой утратой волос на голове.

В ряде спорных случаев может потребоваться проведение биопсии кожи волосистой части головы, когда берется небольшой кусочек кожи и рассматривается под микроскопом.

В любом случае, учитывая многообразие причин, приводящих к выпадению волос, включая наиболее частые и редкие факторы, иногда неочевидные для врачей, лучшим решением данной проблемы будет обращение к специалисту-трихологу для составления правильной тактики обследования и последующего назначения терапии.