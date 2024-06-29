В парижской Сене за месяц до Олимпиады нашли кишечную палочку

В парижской Сене за месяц до Олимпиады нашли бактерии кишечной палочки. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на тесты группы мониторинга Eau de Paris.

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«Последние тесты группы мониторинга Eau de Paris, проведенные в период с 17 по 23 июня, показывают, что количество бактерий E. coli, которая часто связана с фекалиями и может вызывать диарею, инфекции мочевыводящих путей, пневмонию и сепсис, в 10 раз превышает допустимую норму», — заявили в эфире.



При этом отмечается, что такое положение дел сохраняется уже на протяжении трех недель наблюдений. В парижской мэрии отвечают, что опасность воды для спортсменов, которые будут принимать участие в водных видах спорта, сохраняется из-за неблагоприятных условий, недостатка солнечного света, сезонных температур ниже среднего течения и загрязнения в верхнем течении Сены.

До этого префект парижского региона Марк Гийом заявил, что за месяц до начала Олимпиады река в Сене остается чрезмерно загрязненной.

Ранее допущенная к Олимпиаде российская спортсменка отказалась от участия в Играх.