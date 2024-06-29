«Десять глупых вопросов»: интервью с лазерным хирургом

Лазеры уже не штука из мира фантастики, а рабочий инструмент, помогающий людям. Лазерный хирург и главный врач клиники Александр Гуляев в подкасте «10 глупых вопросов» рассказал об особенностях своей профессии.

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Популярные вопросы лазерному хирургу: интервью

Где учиться на лазерного хирурга?

Сначала нужно закончить медицинский институт, академию или университет, получить высшее медицинское образование. После этого пройти интернатуру или ординатуру по специальности офтальмологии, получить сертификат.

«Далее мы можем уже работать с людьми на законных основаниях. Имея опыт работы с глазом, нужно думать о своей специализации. Вроде глаз маленький, а много интересных там областей есть. Можно заниматься сетчаткой, лазерной хирургией, катарактальной, то есть работать с хрусталиком, витреоретинальной хирургией. Это все интересные направления», — рассказал специалист.



Человек может выбрать для себя рефракционную или лазерную хирургию. Делается это в государственных учреждениях, где можно пройти обучение, получить сертификат.

Сколько может зарабатывать лазерный хирург?

Примерно от 50-60 тысяч и до 1-1,5 миллиона рублей.

Какой карьерный рост?

Он напрямую связан с репутацией специалиста. Чем лучше и качественнее он делает операции, тем больше про него узнает людей, а клиники активнее приглашают. Далее уже можно будет занимать высокие места в организации здравоохранения. Либо получить заведование лазерным отделением или должность главврача клиники.

Какого цвета лазерный меч у лазерного хирурга?

По мнению Александра, у каждого хирурга тот цвет, который он представляет.

«Вообще меч есть, поскольку владеть нужно орудием профессионально и каждый под себя подбирает определенный цвет, который ему больше нравится. Офтальмолог — это специалист, который занимается лечением глазных болезней. Лазерный хирург непосредственно проводит операции, то есть не просто какое-то консервативное лечение оказывает пациентам, но еще проводит лазерные операции, лазерные коррекции зрения, может быть, лазерные операции на сетчатке и так далее», — объяснил специалист.



По словам врача, лазерная хирургия сейчас активно развивается. Последние 20 лет — век лазерной хирургии, век лазеров. До этого, 40 лет назад, были такие ножевые методики. Потом в медицину стали активно внедрять лазерные установки.

Лазер сильно жжется?

Лазер вообще не жжет. Ощущение идет при эксимерлазерной хирурги. Похоже, будто бы воздух дует на глазик. Также есть ощущение яркого света. Иногда может быть легкое жжение внутри глаза из-за прогрева определенных зон.

Цвет глаз сможете поменять? Гарри Поттеру можно было бы поправить зрение? Узнаете из проекта «10 глупых вопросов». Подкаст выходит эксклюзивно в HiFi-стриминге Звук.