Что едят японцы после 40 лет, чтобы спастись от рака

В ходе специального исследования, которое продолжалось 9 лет, учёные из Японии проанализировали питание и состояние здоровья более 80 тыс. добровольцев, средний возраст которых составил 40-50 лет.

В итоге ими были зафиксированы впечатляющие результаты – выяснилось, что на продолжительность жизни влияло регулярное употребление мелкой рыбы, речь идёт о кильке, атлантической мойве и японской корюшке, передаёт издание «Кубанские новости».

Так, среди женщин, которые потребляли такой продукт минимум 1-2 раза в неделю, смертность от рака оказалась на 0,71 ниже по сравнению с теми, у кого в рационе питания не было подобной пищи. Аналогичная тенденция отмечается также в группе мужчин.

Мелкая рыба, пояснили исследователи, легко съедается целиком, включая голову, кости и прочее, что очень полезно для человеческого организма.

«В такой рыбе действительно содержатся уникальные питательные вещества, способствующие поддержанию хорошего здоровья и спасают от онкологии», – резюмировали учёные.



Как ранее сообщала «Свободная Пресса», учёные озвучили два сигнала, после которых у человека находят рак через полгода.