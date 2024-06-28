Может ли пациент под наркозом проснуться во время операции

Вопрос, который, пожалуй, беспокоит подавляющее большинство людей, которые хоть раз слышали об общей анестезии: можно ли, будучи под наркозом, проснуться прямо во время операции? Есть ли вероятность такого развития событий, рассказал врач-анестезиолог Сергей Фалевко «Доктору Питеру».

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В общем, выдыхаем. По словам специалиста, это исключено, и вот почему.

«Это огромный миф вокруг нашей профессии. В операционной пациент подключен к точной аппаратуре, и анестезиолог, глядя на цифры и графики, может понять, насколько большая глубина наркоза. К тому же есть косвенные признаки, что человеку во время наркоза больно. Для этого и существует врач-анестезиолог, чтобы все это нивелировать. Так что человек во время наркоза не просыпается и ничего не чувствует», — объяснил Сергей Фалевко.



Нам еще всегда было интересно, видит ли человек сны во время наркоза? Доктор ответил и на этот вопрос.