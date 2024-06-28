Гестационный диабет: эндокринолог рассказал об осложнении беременности

Беременность несет немало опасностей для женщины, одна из самых серьезных неприятностей, которые могут ждать будущую маму, — гестационный диабет. Врач-эндокринолог, врач превентивной и интегративной медицины Роман Терушкин разъяснил Womanhit, по каким причинам возникает гестационный диабет и что делать, если вы услышали подобный диагноз от своего лечащего врача.

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Когда возникает гестационный диабет

Во время беременности вырабатывается гораздо больше половых гормонов — эстрадиола, прогестерона, тестостерона, хорионического гонадотропина, они подавляют действие инсулина. Под влиянием определенных факторов, в том числе тех, которые были до беременности, все это приводит к развитию диабета в период вынашивания ребенка.

Как обнаружить гестационный диабет

Наш эксперт поясняет, что для диагностики этой формы диабета всем беременным проводится глюкозотолерантный тест. Сам по себе этот тест не слишком приятен — при его проведении нужно выпить раствор глюкозы, что даже небеременным непросто. Однако, если вы не хотите столкнуться с осложнениями в таком деликатном положении, важно пройти это непростое исследование.

Однако в действительности нужен он не всем. Если врач внимательно ведет беременную, ее ничего не беспокоит, у нее нормальный анамнез и нет факторов риска диабета, то можно этот тест и не проводить.

Кто оказывается в группе риска

Среди факторов риска развития этой патологии — женщины с избыточным весом, те, у кого в семье есть близкие родственники с диабетом 1 или 2 типа. Роман:

«В группу риска попадают и те, у кого есть нарушения пищевого поведения, те, кто несбалансированно питается, женщины, имеющие инсулинорезистентность еще до беременности, женщины, не планировавшие беременности и не проходившие прегравидарную подготовку».



Чем опасен гестационный диабет

Вероятно усиление гипоксии, сосуды становятся более хрупкими и ломкими. Женщины при гестационном диабете начинают чрезмерно набирать вес, что ведет к ожирению, артериальной гипертонии. Скачки глюкозы приводят то к гипергликемии, то к гипогликемии, а вместе с ними обморокам и другим негативным последствиям.

Роман:

«Случаев гестационного диабета становится все больше. Среди причин этого — гиподинамия, лишний вес, плохое качество питания и продуктов».



Что делать, если обнаружили гестационный диабет

Назначается терапия — корректируется диета, меняется питание. В несложных случаях это должно привести уровень сахара в норму. Если есть отягощенная наследственность и сам по себе случай непростой, то используют инъекции инсулина, в некоторых инсулинотерапия требуется до самых родов. Кроме того, важно следить за уровнем глюкозы, поддерживая ее в рамках целевых значений.

Какие риски есть после родов

Гестационный диабет полностью проходит после беременности, когда уровни половых гормонов приходят в норму. Роман:

«Важно понимать, что возникновение этого осложнения указывает на то, что в организме не все в порядке, нужно обращать внимание на уровень сахара, выработку инсулина, чувствительность к нему тканей».



Если игнорировать проблемы, спровоцировавшие гестационный диабет, через 10—15 лет они смогут вызвать диабет снова, только уже не гестационный, а диабет 2 типа.