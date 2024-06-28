Врач рассказал, что делать при получении теплового удара

В случае получения теплового удара в жаркую погоду важно сесть или лечь в тень и постараться положить ноги выше уровня головы, чтобы привести артериальное давление в норму. Об этом kp.ru рассказал доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нормальной физиологии Сеченовского университета Алексей Умрюхин.

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После этого важно охладиться, например, облить голову и тело водой, а также выпить ее, чтобы восстановить баланс жидкости. Врач уточнил, что к признакам теплового удара относятся слабость, тошнота, ощущение липкости кожи, особенно ладошек, «мушки», мелькающие точки, потемнение в глазах, а также нарушение чувства равновесия, координации движений. Кроме того, на коже могут появиться покраснения.

«Риски перегреться выше у пожилых людей и при обострении хронических заболеваний. Также будьте бдительны если вы находитесь в состоянии эмоционального напряжения, длительного стресса или утомления», — заключил Умрюхин.



Врач-эндокринолог Наталья Петрова до этого говорила, что тепловой удар наступает, если человек долго находится на жаре, под воздействием солнечных лучей без головного убора и в условиях высокой влажности, а также в жарком помещении.

Ранее автоэксперт назвал три правила, как не получить тепловой удар за рулем летом.