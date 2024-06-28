Онколог рассказал о редком симптоме рака кишечника

Заболеваемость колоректальным раком среди людей в возрасте до 50 лет растет с 90-х годов. Эксперты предполагают, что причина кроется в современном образе жизни и экологии, поэтому знать о симптомах стоит всем взрослым, особенно — если случаи заболевания были среди близких родственников. Помимо стандартных для недуга крови в стуле, хронической боли в животе и необъяснимой потери веса, существует и более редкий симптом, на который не всегда обращают внимание.

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«Кал намного уже нормы или даже толщиной с карандаш характерен для некоторых пациентов с колоректальным раком», — рассказал онколог Майкл Чеккини HuffPost.



Эксперт объяснил, что так обычно происходит в случае, если опухоли расположены ближе к концу толстой кишки или если они покрывают всю внутреннюю часть толстой кишки, что сужает проход. Иногда заболевание может протекать совсем без симптомов, поэтому врачи рекомендуют пройти первое обследование уже в 40-45 лет.