Врачи озвучили неожиданный симптом рака крови

Стали известны симптомы рака крови. По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, пациенты, у которых была диагностирована миелома, чаще всего отмечали боли в костях. Врачи считают, что это первые признаки болезни, которая обычно проходит бессимптомно на ранних стадиях.

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При этом отмечается, что боль чаще всего локализуется в позвоночнике, бедренной кости, ребрах.

При этом обследования не могут выявить уплотнения или опухоль, поскольку миелома приводит к тому, что кости разрушаются вследствие неспособности производить здоровые клетки, приводит данные NHS журнал Mirror.

Отметим, известно, что миелома – это неизлечимая форма рака крови. Болезнь поражает костный мозг, разрушает кости и вызывает выработку однотипных иммуноглобулинов.

Помимо костей миелома затрагивает почки, вплоть до разрушения органа. На поздних стадиях болезнь приводит к потере веса, ухудшению зрения, кровотечениям из носа и хрупким костям.

Известно, что чаще всего миелома развивается у пожилых людей в возрасте 60–70 лет и совсем не встречается у детей.

Причины развития этого вида рака крови до конца не изучены. По версии ученых, мутация нормальных плазматических клеток в раковые происходит в результате воздействия на организм вирусов и других хронических заболеваний.

К примеру, способностью вызвать миелому обладает вируса герпеса восьмого типа, а также аутоиммунные заболевания, когда иммунитет атакует здоровые клетки.

При этом миелома не всегда требует лечения. Есть формы этого рака, когда за пациентом ведется наблюдение. Другие формы быстро развивают устойчивость к химиотерапии и приводят к смерти.

Ранее были названы причины развития колоректального рака и рака кожи.