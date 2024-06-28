Алкоголь губителен для поджелудочной железы, поскольку из-за него может начаться воспаление, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог Амина Кушитерова. По ее словам, спиртные напитки вызывают хронический панкреатит.

"Алкоголь заставляет поджелудочную железу вырабатывать больше пищеварительных ферментов и вызывает спазм сфинктера Одди. Это повышает давление в протоках органа и делает их проницаемыми для ферментов", — объяснила медик.



Врач отметила, что сфинктер Одди отвечает за перемещение сока поджелудочной железы и желчи из печени в двенадцатиперстную кишку. Поэтому, когда происходит спазм, возникает застой и, как следствие, воспаление.

Алкоголь в большинстве случаев приводит к хроническому панкреатиту, добавила эндокринолог. Однако существуют дополнительные факторы, которые становятся причиной развития этого заболевания.

"Существенно усиливает токсический эффект этанола табакокурение. Оно повышает риск развития и прогрессирования хронического панкреатита, а также увеличивает смертность от этого заболевания", — заключила Кушитерова.



Ранее врач-гастроэнтеролог Татьяна Заможняя заявила, что стандартная доза пива для мужчин не должна превышать 500 мл, а для женщин — 250 мл. При этом специалист подчеркнула, что такую дозу можно считать «безопасной» условно, поскольку безвредной порции алкоголя не существует.