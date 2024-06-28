Дерматолог объяснил, как отличить крапивницу от экземы

Отличить крапивницу от экземы не всегда легко. Это два кожных заболевания, вызывающие зуд, покраснение, опухание кожи в результате реакции иммунной системы. Но, несмотря на схожую картину, это две разные патологии, имеющие свои особенности проявления и лечения.

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Крапивница – сыпь на коже, которая проявляется, когда что-то кожу раздражает. Она может развиваться как аллергическая реакция на аллерген из окружающей среды, лекарства, пищу, основное заболевание. Доктор медицинских наук, дерматолог Брендан Кэмп отмечает, что порядка 20% людей в какой-то момент своей жизни заболевают крапивницей.

Виновниками крапивницы могут быть продукты питания (особенно арахис, яйца, орехи и морепродукты); лекарства; укусы насекомых; физические раздражители (жара, холод, солнце, физические упражнения); латекс; бактериальные или вирусные инфекции; перхоть домашних животных; пыльца; некоторые растения; переливание крови.

Особенность крапивницы в том, что она обычно кратковременна. Возникает быстро после воздействия раздражителя и быстро уходит. Как правило, она не сохраняется на коже более суток. Крапивница может исчезнуть в одном месте и появиться в другом, но единичное поражение проходит, как правило, в течение нескольких минут или часов, не оставляя следов.

Экзема вызвана сверхактивной иммунной системой, которая побуждает кожу запускать воспалительную реакцию при контакте с аллергеном или раздражителем. Экзема бывает у людей с генетической предрасположенностью, связанной с нарушением удержания влаги в коже и нарушением кожного барьера.

Экзема – это хроническое заболевание кожи, обострение которого могут спровоцировать разные факторы: сухой воздух; сильная жара или холод; мыло и другие моющие средства; агрессивная бытовая химия; шерстяная ткань и полиэстер; ароматизаторы; пылевые клещи; металлы (такие, как никель); стресс.

Обострения экземы более длительны. Как правило, требуется несколько дней или недель, чтобы воспаление спало. Существуют различные виды экземы – атопический дерматит, контактный дерматит, дисгидротическая экзема и экзема рук.

И крапивница, и экзема вызывают покраснения и зуд кожи. Но крапивница проявляется красноватыми бугорками (розоватыми на светлой коже или более пурпурными на тёмной), резко возникающими и исчезающими. На ощупь – кожа остаётся гладкой. Крапивница может появиться в любой зоне.

Симптомы экземы более разнообразны: опухшие пятна, которые могут быть красными, розоватыми или пурпурными; выпуклости на коже; сухая, потрескавшаяся кожа, грубая на ощупь; может мокнуть или покрываться коркой.

Единичные случаи крапивницы не должны вызывать тревоги, но, если симптомы не проходят или ухудшаются – следует проконсультироваться с врачом.