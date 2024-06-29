В Татарстане рассказали о развитии кардиоонкологии

Новое клиническое направление — кардиоонкология — появилось в Татарстане.

Об этом сообщает «Реальное время».

Данную медицинскую специализацию, занимающуюся лечением сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов со злокачественными новообразованиями, курирует врач-кардиолог Луиза Гапар.

По словам специалиста, на фоне лечения онкологии у пациентов наблюдается серьёзное ухудшение здоровья сердечно-сосудистой системы.

«Врачи-кардиологи таких пациентов в лечение не берут, потому что у них рак, с которым нужно разбираться в первую очередь», — сказала Гапар.



Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал в беседе с НСН, как минимизировать риски столкновения с токсинами.