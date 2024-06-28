Врач рассказал о причинах вздутия живота в жару

Известно, что воздействием тепла могут отекать некоторые части тела, например, руки или пальцы могут становиться опухшими. Врачи говорят, что подобные процессы могут коснуться и желудка – и в жаркие дни многие могут страдать от вздутия живота.

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Диетолог Памела Мейсон объяснила Mirror, что жара может вызвать вздутие живота по нескольким причинам. Во-первых, тепло заставляет кровеносные сосуды и капилляры расширяться, позволяя большему количеству жидкости заполнять пространства между органами и тканями.

Во-вторых, появляются новые доказательства того, что жаркая погода меняет бактериальный состав в кишечнике, что может привести к проблемам с пищеварением, таким как диарея или запор.

Кроме того, в жару люди пью много холодных напитков, а они могут вызвать вздутие живота.

Вздутие живота в жаркую погоду, как правило, не опасно и является нормальной реакцией организма на внешние условия. Облегчить состояние можно, выпив чая – чёрного или имбирного, например. Флавоноиды, содержащиеся в чёрном чае, могут уменьшить воспаление в кишечнике, что помогает уменьшить вздутие живота. Флавоноиды чая также способны улучшить микробный состав в кишечнике, восстанавливая баланс полезных и вредных бактерий. Ещё один способ снять вздутие – есть больше клетчатки (если запор) и заниматься спортом.