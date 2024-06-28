Врач объяснил, почему мы зеваем, и когда частота зеваний – патологическое состояние

Зевота – это процесс, который человек унаследовал от своих предков. Когда-то непроизвольный рефлекс помогал защитить от перегревания мозг. Зевота всегда сопровождается глубоким вдохом и коротким выдохом, иногда потягиваем рук, закрыванием глаз, характерным звуком и небольшой слезоточивостью.

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Специалисты не могут сказать, зевоту какой частоты можно назвать нормой. Однако, уверена невролог Галина Неврюзина, если человек зевает более 20 раз в день, можно считать, что он нездоров, пишет «Газета.ру».

При этом причиной частой зевоты может быть как хроническая усталость, недостаток сна, так и более серьезные психоэмоциональные нарушения. Например, частой зевотой сопровождаются депрессивные расстройства и тревожность.

Еще одна причина, по которой вызвана зевота, расстройство вегетативной нервной системы. К примеру, известны случаи, когда внезапная зевота «нападала» на пациента, перенесшего инфаркт.

Невролог отметила, список патологий, вызывающих непроизвольный рецепт, можно дополнить эпилепсией, болезнью Паркинсона, заболеваниями мозга, интоксикацией, инсультом, сердечной недостаточностью, гипотиреозом, диаьетом, рассеянным склерозом.

Выявить точную причину может только специалист, считает Неврюзина, поэтому рекомендует обратиться к врачам, если зевота приобретает патологический характер.

Ранее врач Грант Шехян заявил, что людям с частой зевотой стоит обследоваться у кардиолога, а биолог рассказал, почему зевота заразительна.