Кардиолог назвал три главных опасности, подстерегающие в жару

Кардиолог Бокерия назвала три главных опасности, подстерегающие в жару
Многие люди плохо переносят жару. Какие опасности могут подстерегать нас в жаркую погоду, в каких случаях нужно немедленно обращаться за медицинской помощью, рассказала врач-кардиолог Ольга Бокерия.
"Первая, самая частая ситуация - это солнечные ожоги. Поэтому всегда используйте специальный солнцезащитный крем, даже если на улице немного пасмурно или облачно", - написала она в своем Telegram-канале.
Крем нужно наносить перед выходом на улицу и обновлять каждые два часа, если вы купаетесь - неважно, в какой воде - пресной или соленой, или сильно потеете.
Вторая проблема, которая может нас застичь в жару - это тепловой удар. Для того, чтобы его избежать, нужно избегать нахождения на солнце, стараться оставаться в тени, обязательно надевать головной убор и пить много воды (именно воды, а не сладкой газировки).
Какие симптомы говорят о тепловом ударе?
Врач Бокерия назвала главные признаки неблагополучия, при возникновении которых нужно немедлденно обратиться за медицинской помощью. Это:
- Головокружение;
- Сердцебиение (повысился пульс);
- Повышение температуры тела (горячая кожа).
Что можно сделать при тепловом ударе до приезда скорой?
Нужно лечь в тени или по возможности вернуться в прохладное помещение. Можно обмотаться холодным (влажным) полотенцем, чтобы быстро охладить свой организм, выпить воды.
"Иногда высокая температура может приводить к очень серьезным последствиям. Люди попадают в реанимацию из-за этого, иногда даже могут умереть. Поэтому всегда, в первую очередь, вызовите врача и потом применяйте какие-либо методы, охлаждающие ваш организм", - уточнила Ольга Бокерия.
Третья серьезная проблема, не связанная с состоянием сердечно-сосудистой системы, - это угроза травм.
В жару люди купаются в бассейнах, открытых водоемах и часто не соблюдают правила безопасности. Например, ныряют вниз головой, а в результате могут пострадать, получить тяжелую травму (перелом шейного отдела позвоночника), даже утонуть.
"Поэтому будьте осторожны, когда вы купаетесь, будь то бассейн или какой-то открытый водоем. Всегда помните о том, что вода - это вода, тут может подстерегать какая-либо опасность", - заключила эксперт.