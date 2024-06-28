Кардиолог назвал три главных опасности, подстерегающие в жару

Многие люди плохо переносят жару. Какие опасности могут подстерегать нас в жаркую погоду, в каких случаях нужно немедленно обращаться за медицинской помощью, рассказала врач-кардиолог Ольга Бокерия.

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"Первая, самая частая ситуация - это солнечные ожоги. Поэтому всегда используйте специальный солнцезащитный крем, даже если на улице немного пасмурно или облачно", - написала она в своем Telegram-канале.



Крем нужно наносить перед выходом на улицу и обновлять каждые два часа, если вы купаетесь - неважно, в какой воде - пресной или соленой, или сильно потеете.

Вторая проблема, которая может нас застичь в жару - это тепловой удар. Для того, чтобы его избежать, нужно избегать нахождения на солнце, стараться оставаться в тени, обязательно надевать головной убор и пить много воды (именно воды, а не сладкой газировки).

Какие симптомы говорят о тепловом ударе?

Врач Бокерия назвала главные признаки неблагополучия, при возникновении которых нужно немедлденно обратиться за медицинской помощью. Это:

Головокружение;

Сердцебиение (повысился пульс);

Повышение температуры тела (горячая кожа).

Что можно сделать при тепловом ударе до приезда скорой?

Нужно лечь в тени или по возможности вернуться в прохладное помещение. Можно обмотаться холодным (влажным) полотенцем, чтобы быстро охладить свой организм, выпить воды.

"Иногда высокая температура может приводить к очень серьезным последствиям. Люди попадают в реанимацию из-за этого, иногда даже могут умереть. Поэтому всегда, в первую очередь, вызовите врача и потом применяйте какие-либо методы, охлаждающие ваш организм", - уточнила Ольга Бокерия.



Третья серьезная проблема, не связанная с состоянием сердечно-сосудистой системы, - это угроза травм.

В жару люди купаются в бассейнах, открытых водоемах и часто не соблюдают правила безопасности. Например, ныряют вниз головой, а в результате могут пострадать, получить тяжелую травму (перелом шейного отдела позвоночника), даже утонуть.