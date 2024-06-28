Кардиолог указал на главный сигнал от организма перед внезапным инфарктом

Один из самых частых вопросов, которые сейчас задают пациенты, касается скачков давления в жару, рассказала кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич. В частности, люди спрашивают, как с этим бороться. Кардиолог считает, что здесь в первую очередь важно научиться расслабляться. Как таковая борьба только вызывает дополнительное напряжение.

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Самый простой способ расслабиться, как это ни странно, физические нагрузки, отметила Анна Кореневич. Однако многие люди боятся, что это может спровоцировать новые скачки давления. Они, по словам специалиста, не так опасны для здоровья, как кажется. Довести до внезапного инфаркта может стабильно высокое артериальное давление. Это главный сигнал.

"Речь про гипертоническую болезнь, хронический спазм сосудов, стабильно высокое артериальное давление на протяжении месяцев, лет. Именно такое состояние приводит к инфарктам, инсультам и внезапной смерти", - объяснила кардиолог на своем канале в YouTube.



Скачки давления по нескольку раз в день происходят и у здоровых людей - это зависит от физической активности человека и его вовлеченности в эмоциональные процессы. Многие этих изменений даже не замечают.

Другое дело, если возникают жар, потливость, озноб, боли в грудной клетке, животе, страх за свою жизнь.

"Часто давление повышается в ответ на приступ страха. Есть люди, которые ходят по врачам, получают лекарства, но не могут решить свою проблему. Эти состояния могут обостряться в жару. Кстати, во время жары нормальная реакция организма - снижение давления. Тут можно посоветовать пить больше жидкости и находиться в прохладном помещении", - отметила врач.



Врач считает, что по большому счету скачки давления - это последствие. А причина - это глубоко спрятанное в подсознании психоэмоциональное напряжение.

"С помощью современных техник работы с подсознанием можно обнаружить эти состояния, переживания и нейтрализовать", - считает Анна Кореневич.



Работать нужно именно в этом направлении, если лекарства и посещение врачей не приносят должного результата, уточнила специалист.