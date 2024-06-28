«Шанс заболеть значимо выше»: онколог рассказал о связи татуировок и рака

Онколог раскрыл, можно ли получить рак от татуировки
Многие люди любят татуировки, а некоторые из них и вовсе забивают рисунками все тело. Однако оказалось, что это небезопасно для здоровья – тату может спровоцировать развитие рака. Об этом рассказал онколог, химиотерапевт, доктор медицинских наук Николай Жуков.
«В этом году вышло большое исследование, показавшее, что татуировки увеличивают риск развития опухолей (лимфома кожи). Да, это редкая болезнь. Но шанс заболеть при наличии татуировок оказался значимо выше», – сообщил онколог в беседе с RG.RU.
Николай Жуков также добавил, что подобных рисунков на своем теле лучше избегать.
До этого врач Марият Мухина предупредила о том, что татуировки нарушают состояние поверхностного слоя кожи. По ее словам, накопившийся пигмент может вызывать увеличение лимфоузлов, лимфаденопатию и другие проблемы.
Ранее тату-мастер Владимир Ермак предостерег от татуировок на дому у неопытных мастеров. Специалист подчеркнул, что такие татуировщики часто не соблюдают правила и совершают ошибки, которые могут даже стоить жизни.