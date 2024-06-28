«Шанс заболеть значимо выше»: онколог рассказал о связи татуировок и рака

Многие люди любят татуировки, а некоторые из них и вовсе забивают рисунками все тело. Однако оказалось, что это небезопасно для здоровья – тату может спровоцировать развитие рака. Об этом рассказал онколог, химиотерапевт, доктор медицинских наук Николай Жуков.

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«В этом году вышло большое исследование, показавшее, что татуировки увеличивают риск развития опухолей (лимфома кожи). Да, это редкая болезнь. Но шанс заболеть при наличии татуировок оказался значимо выше», – сообщил онколог в беседе с RG.RU.



Николай Жуков также добавил, что подобных рисунков на своем теле лучше избегать.

До этого врач Марият Мухина предупредила о том, что татуировки нарушают состояние поверхностного слоя кожи. По ее словам, накопившийся пигмент может вызывать увеличение лимфоузлов, лимфаденопатию и другие проблемы.

Ранее тату-мастер Владимир Ермак предостерег от татуировок на дому у неопытных мастеров. Специалист подчеркнул, что такие татуировщики часто не соблюдают правила и совершают ошибки, которые могут даже стоить жизни.