Как не заболеть под кондиционером в жару, рассказал терапевт

Жара испытывает на прочность жителей столицы Сибири. За окном уже который день – выше плюс 30 градусов, люди спасаются, прибегая к помощи кондиционеров. Опасна или полезна эта шайтан-машина – мы задали этот вопрос врачам и ученым.

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Каждое лето в любом офисе идут кондиционерные войны: кому-то жарко, кому-то холодно, кому-то необходим мороз – организмы у всех людей разные.

Но опасность кондиционера не только в том, что чувствительные коллеги станут ненавидеть тебя из-за любви к «холоду из ящика». Еще от него можно запросто заболеть.

Основных опасностей, связанных с использованием кондиционера, действительно, немало, поделилась в беседе с VN.ru терапевт «Клиники Эксперт» Екатерина Зимина. Одна из них – это резкие перепады температур.

«Если вы выходите из сильно охлажденного помещения на жару, это не делает вас здоровее. Могут появиться головные боли и спазмы мышц», – говорит врач.



Еще одна беда кондиционера – пересушивание воздуха, который становится «как будто искусственным». Да, вам уже не так жарко, но по сути вы сидите в наглухо запечатанном бетонном мешке, и дышите через неизвестно как работающий шумящий ящик.

Влажность воздуха снижается – это приводит к сухости слизистых оболочек, раздражению глаз, носа и горла, рассказывает терапевт.

«Не менее неприятная особенность кондиционеров в том, что они являются рассадниками опасных бактерий и грибков. Если кондиционер плохо обслуживается, в нем непременно будут накапливаться микроорганизмы, которые, разумеется, при включении попадают в воздух», – говорит Екатерина Зимина.



Чтобы избежать этих проблем, а также аллергических реакций и переохлаждения, важно правильно настраивать и обслуживать кондиционер, не переохлаждать помещение, делать перерывы в его использовании и одеваться по «погоде в офисе». Кроме того, следует регулярно проводить чистку и профилактику спасающей от жары техники.

Мнением по поводу использования кондиционером в жару с нашей редакцией также поделился главный врач Детской больницы скорой помощи Ростислав Заблоцкий. По его словам, кондиционеры – это неизбежное зло, с которым можно жить, если не забывать про ЗОЖ и ремонт техники.

«Кондиционер в офисе – это всегда компромисс, кому-то надо похолоднее, кому-то потеплее, – говорит врач. – Понятно, что на жаре плохо, понятно, что кондиционер сам по себе – это оборудование, в котором любят жить бактерии и микробы. Если эти бактерии попадают в бронхо-легочную систему, в этом нет ничего хорошего».



Выход из ситуации прост, продолжает врач: укрепляйте свой организм круглый год, и перепады температур и разумная вирусная и бактериальная нагрузка будут ему уже не так страшны. Если же у вас есть нелеченная хроника по уху-горлу-носу, вы сразу же попадаете в зону риска.

Кондиционеры в автомобилях, продолжает Ростислав Заблоцкий, надо обслуживать и чистить также часто, как офисные. Многие об этом, к сожалению, забывают. После того, как их включают после зимы, вся грязь тут же летит на пассажиров и водителя.

«Дети с пневмониями после кондиционеров у нас, конечно, были и будут. От этого никуда не деться», – резюмирует собеседник VN.ru.



Мнение ученых по поводу опасности кондиционеров – более спокойное. Тезис о том, что кондиционеры – это очень опасно, нужно воспринимать с солидной долей иронии, прокомментировал в беседе с VN.ru ученый Сергей Седых.

«Да вроде ничем они не кишат, иначе бы их давно уже запретили, – прокомментировал Сергей. – Говорить скорее стоит о переохлаждении после соседства с кондиционером, которое, конечно, может привести к обострению хронических заболеваний, в том числе инфекционных. Гайморит, синусит, отит – кто часто страдает такими недугами, тем с кондиционерами надо быть осторожнее».



Добавим, что жара в Новосибирске будет стоять как минимум до конца недели. Потом погода даст новосибирцам немного отдохнуть. Установим ли мы новые рекорды жары, покажет время.