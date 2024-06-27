Врач перечислил опасные для человека виды рыб

Речная и озерная рыба опасна для человека, поскольку может быть переносчиком паразитарных заболеваний, рассказала в беседе с LIFE.ru гастроэнтеролог Екатерина Кашух. По ее словам, из-за такой рыбы можно подхватить описторхоз.

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"Отходы промышленных предприятий, испарения сточных вод, пары бензиновых выхлопов — все это с дождевой или грунтовой водой оказывается в водоеме. Зачастую все эти вещества вбирают в себя водоросли. Ими питается планктон, а планктоном — рыбы. И так по пищевой цепочке токсичные вещества оказываются в мясе рыб", — объяснила медик.



Врач отметила, что симптомами описторхоза являются повышенная температура, сыпь на коже, головная боль, пожелтение белков глаз и ломота в мышцах. Кроме того, из-за пресноводной рыбы можно подхватить ленточного червя, а также мелких рачков-паразитов. Самыми опасными в этом плане являются щука, ерш, налим, окунь, линь, карась, толстолобик и карп.

Ранее Роскачество объяснило, что отличить охлажденную рыбу от размороженной можно по влажности — у последней тушка более сухая. Также глаза у охлажденной рыбы прозрачные, в то время как у размороженной — мутные. Тушка первой должна быть покрыта слоем прозрачной слизи, а чешуя — блестеть. Также на охлажденный морепродукт можно надавить пальцем. Если ямка сразу исчезает — рыба не разморожена.