Аккуратнее с уколами ботокса: терапевт о причинах и симптомах ботулизма

Скандал с ботулизмом, когда огромное количество людей отравились вполне невинным, казалось бы, салатом, не утихает. Давайте разберемся с деталями, что это за болезнь, как ее распознать на ранних стадиях и на что всегда обращать внимание.

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Что такое ботулизм

Ботулизм — это серьезное заболевание, вызываемое бактериями под названием Clostridium botulinum. Бактерии вырабатывают яд (токсин), который может поражать нервную систему вашего организма. Если не лечить ботулизм, он может привести к летальному исходу.

«Отравление ботулизмом встречается редко, но, как мы видим, метко, к сожалению. Вам следует немедленно позвонить в „скорую“, если у вас или вашего ребенка появились симптомы ботулизма. Они могут включать опущенные веки и другие признаки, затрагивающие мышцы лица, глаз и горла, нечеткость, двоение или помутнение зрения, сухость во рту, онемение или паралич рук и ног, невозможность нормально говорить. В конечном итоге недуг может затронуть мышцы, связанные с дыханием, что может быть очень опасно», — предупреждает терапевт Олег Балашов.



Обратите внимание, симптомы могут проявляться в период от нескольких часов до нескольких дней после попадания бактерий или их спор в организм!

Существует несколько различных типов ботулизма. К наиболее распространенным относятся пищевой ботулизм, ботулизм новорожденных и раневой ботулизм.

Ботулизм пищевого происхождения

Он может возникнуть при употреблении продуктов, зараженных спорами Clostridium botulinum. При неправильном хранении пищи в ней могут размножаться бактерии. По мере роста бактерии выделяют токсины в пищу.

Пищевой ботулизм обычно возникает при неправильном консервировании или хранении домашних консервов — из овощей, рыбы или мяса. Хотя и редко, но неправильно консервированные продукты, купленные в магазине, также могут стать причиной ботулизма. К другим источникам пищевого ботулизма относятся:

Масла, настоянные на травах;

Картофель, запеченный в алюминиевой фольге;

Консервированные сырные соусы;

Чеснок в бутылках;

Консервированные помидоры;

Морковный сок;

Продукты, которые долго хранились в тепле или без холодильника.

Ботулизм у младенцев

Когда споры вредоносных бактерий попадают в кишечник вашего ребенка, они растут и выделяют токсин. Источник спор не всегда известен. Но они часто встречаются в почве и пыли и ваш ребенок может их вдохнуть.

«Споры также могут присутствовать в меде. Проглатывание спор ботулизма не вызывает ботулизма у здоровых детей старшего возраста и взрослых. Но по неизвестным причинам токсин выделяется у младенцев младше 12 месяцев. Поэтому специалисты советуют не употреблять мед в пищу до тех пор, пока ребенку не исполнится хотя бы год», — настаивает врач.



Раневой ботулизм

Когда споры попадают в рану, они могут расти и выделять токсины в кровь. Чаще всего раневой ботулизм возникает у людей, которые используют иглы для введения запрещенных веществ в вену. В редких случаях он также может развиться после операции или серьезной травмы.

Ятрогенный ботулизм

Ятрогенный ботулизм может возникнуть, если вам ввели слишком много ботулотоксина В ботоксе используется очищенная и сильно разбавленная форма Clostridium botulinum. Вы можете пройти курс лечения ботулотоксином по косметическим причинам, например, для устранения морщин. Или же по медицинским показаниям, например, при головных болях мигрени.

«Ботулизм от ботокса встречается редко. Но делать инъекции ботулотоксина следует только у лицензированного врача. Они знают, как правильно и безопасно вводить препарат», — утверждает Олег.



Диагностика и тесты

Чтобы диагностировать ботулизм, ваш лечащий врач проведет физический осмотр. Он расспросит вас о симптомах и проверит, нет ли у вас слабых или парализованных мышц.

«Ботулизм может напоминать симптомы других заболеваний, включая инсульт, менингит и синдром Гийена-Барре. Поэтому для подтверждения диагноза "ботулизм» вашему врачу может потребоваться провести дополнительные исследования. Подозрительные образцы пищи также могут быть проверены на наличие токсина. Другие тесты, которые может использовать ваш лечащий врач, включают сканирование головного мозга, исследование спинномозговой жидкости, тесты на функционирование нервов и мышц (электромиография)«, — объясняет Олег.



Лечение и восстановление

В самом распространенном случае врач даст вам лекарство, называемое антитоксином. Антитоксины блокируют активность токсина в кровеносной системе. Это не позволит токсинам нанести еще больший ущерб. Но антитоксин не может вылечить то, что уже повреждено. Возможно, вам придется остаться в больнице на несколько недель или даже месяцев, пока вы будете лечиться.

«Если у вас проблемы с дыханием, врач может поставить вас на аппарат искусственного дыхания. Вы будете находиться на аппарате искусственной вентиляции легких до тех пор, пока не пройдет паралич, влияющий на дыхание. Если у вас раневой ботулизм, вам может потребоваться операция по удалению зараженной части раны хирургическим путем. После операции вы можете принимать антибиотики, чтобы инфекция не вернулась», — объясняет Олег.



Как я могу предотвратить ботулизм?

Охлаждайте продукты в течение двух часов после приготовления. Правильное охлаждение предотвращает образование спор бактерий.

Тщательно готовьте пищу. Избегайте поврежденных или выпуклых контейнеров и банок с едой. (Это может быть признаком выделения газа бактериями).

Стерилизуйте домашние консервы в скороварке при 121°C в течение 30 минут. Выбрасывайте консервированные продукты с неприятным запахом.

Не давайте мед детям до года. Кормите ребенка грудью, чтобы замедлить развитие болезни в случае развития ботулизма.

Не злоупотребляйте инъекционными препаратами. Обратитесь за медицинской помощью при наличии признаков инфекции, включая покраснение, нежность, отек или гной. Тщательно очищайте раны, загрязненные грязью и землей. Делайте инъекции ботокса только у лицензированных медицинских специалистов.