«Слушайте своего лечащего врача»: интервью с онкологом Николаем Жуковым

Долгожданный отпуск. Возможность позагорать, сменить привычный ландшафт. Безобидно ли это все для нашего организма? Увы, не всегда. И, что очень важно, не для всех. В последнее время особенно заметна ориентация отечественной службы здоровья на индивидуальный, персонифицированный подход к каждому из нас. Именно из нас! Не только к пациенту. Нет общих, на все случаи жизни, тем более категорических советов. Об этом говорим с онкологом, химиотерапевтом, доктором медицинских наук Николаем Жуковым.

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Николай Владимирович! Почти прописная истина: люди, страдающие онкологией, должны ограничивать себя в самых простых летних удовольствиях: пляж, смена климата, загар. Правда ли это?

Николай Жуков: К счастью, это "преданья старины глубокой". Времени, когда мы мало знали об онкологических заболеваниях и на всякий случай старались оградить пациентов от всех воздействий. Однако сейчас очевидно: опухоль развивается по своим законам, и резкая смена климата, как и физиотерапевтические процедуры по назначению врача, не приносят вреда нашим пациентам. Но… Безусловно, излишняя инсоляция не приносит и пользы. А стремление загореть может быть небезопасно с точки зрения риска развития злокачественных новообразований.

Хотя прятаться от солнца и выходить "на волю" только по ночам неправильно. Это же касается и смены климата. Если пациент не получает препаратов, которые могут увеличивать чувствительность кожи к солнечным лучам, и не имеет осложнений, которые требуют его нахождения поблизости со стационаром, поехать в отпуск в теплые края - прекрасная идея.

У меня есть любимая героиня - "соседка тетя Маша из подъезда". Она проходит лечение от рака. Что ей можно и что нельзя делать этим летом?

Николай Жуков: Прежде всего она должна слушать своего лечащего врача. Так как дать универсальные советы всем пациентам я не могу. Но могу сказать, исходя из своего 30 летнего опыта работы в онкологии: мы многого добились в отношении продления жизни наших пациентов. Не менее важным является ее качество. И мой совет: вести образ жизни, максимально приближенный к образу жизни здорового человека.

Избавляйтесь от нерационального страха услышать онкологический диагноз. Меняйте его на страх рациональный - услышать диагноз, когда уже поздно

Конкретнее! Что необходимо сделать для того, чтобы здоровым человеком остаться?

Николай Жуков: Тут я вряд ли скажу что-то новое. Тем более если речь о профилактике онкологических заболеваний. Факторы риска их развития хорошо изучены, и их необходимо избегать. И возможно, очень желательно посвятить летнее время тому, чтобы избавиться от вредных привычек.

Поделюсь собственным опытом. Я, к стыду своему, достаточно долго курил. Но десять лет назад посвятил свой отпуск важной для себя задаче - бросить сигарету. По-моему, отпуск - прекрасная пора, когда нет моральных оправданий для того, чтобы потянуться к сигарете. Во всяком случае, мне это удалось. И с той поры я наслаждаюсь "бездымной" жизнью.

© Российская Газета

Бросить курить - это бесспорное пожелание для всех и навсегда. А что еще не стоит или стоит делать летом?

Николай Жуков: Лето всегда ассоциировалось с солнцем, которое мы привыкли воспринимать как однозначную пользу: загар, витамин Д… Но избыточная инсоляция, тем более до солнечных ожогов, - это доказанный фактор риска развития рака кожи. И дело даже не в том, используете ли вы солнцезащитный крем или нет. Обгореть и увеличить свой шанс на развитие опухоли можно и с кремом. Важно понимать: загорелая кожа - это не признак здоровья, это признак рискованного поведения человека, подвергающего себя воздействию канцерогенного фактора.

А что делать тем, кто уже назагорался за свою жизнь? В частности, как относиться к немереному количеству предложений по диагностике и даже удалению "родинок"

Николай Жуков: Лето - пора именно для проведения таких оздоровительных, косметических процедур? Не уверен! Да, ранняя диагностика, своевременное лечение онкологического заболевания - это то, что может спасти вашу жизнь. Прописная истина, от времени года не зависящая. Важно, в чьи руки вы себя отдаете. Если решили пройти диагностику, тем более если есть подозрительная "родинка", - обратитесь к онкологу! Это не косметическая процедура! Это не просто "посмотреть"! По результатам осмотра принимается решение, которое может стоить вам жизни. И пусть его принимает правильный доктор.

И уж раз говорим про кожу: летом особенно заметна мода на татуировки. На мой взгляд, дикая мода. А главное: она безобидна для организма или?... Есть какая-то связь с раком?

Николай Жуков: Еще совсем недавно ответил бы: не знаю. Но в этом году вышло большое исследование, показавшее, что татуировки увеличивают риск развития опухолей (лимфома кожи). Да, это редкая болезнь. Но шанс заболеть при наличии татуировок оказался значимо выше. Так что подобных украшений кожи лучше избегать.

Николай Владимирович! Почему вы, специалист в области взрослой онкологии, в последнее время работаете в детской клинике? Что привело вас в онкоцентр имени Димы Рогачева? А более конкретно: какую пользу может принести взрослый онколог детям?

Николай Жуков: Ни одна болезнь не начинается и не заканчивается в 18 лет, границе, которая у нас по нормативам считается переходом от педиатров к "взрослым докторам". К сожалению, судьба больных, заболевших опухолью "не своего возраста", была достаточна печальна: педиатры не имели опыта лечения "взрослых опухолей", а взрослые онкологи - опухолей, преимущественно встречающихся в детской популяции. Тут особенно требуется взаимопроникновение, взаимопонимание этих направлений онкологической службы.

Ныне многие подходы, которые используются в педиатрии, переходят во взрослую практику. Высокоинтенсивные протоколы лечения, использующиеся в педиатрии, хорошо зарекомендовали себя в лечении взрослых пациентов с опухолями детского возраста. Хотя, безусловно, важно внедрять не только протоколы лечения, но подходы к сопроводительной терапии. Например, методики, позволяющие пациенту пережить побочные эффекты лечения.

Что посоветуете родителям, дабы уберечь своих детей от онкологии?

Николай Жуков: К счастью, ребенок не успевает накопить достаточно вредных воздействий, чтобы это привело к развитию опухоли. Опухоли у детей - чаще всего "спонтанная" поломка в геноме, происходящая без какого-то заметного внешнего воздействия. Так что профилактика - это работа на перспективу. Знать и избегать воздействий, которые могут в дальнейшем привести к развитию опухоли.

Да, как минимум не допускать солнечных ожогов. А лучше формировать отношение к загару как к немодной привычке. Чтобы не было желания лезть на солнце с целью загореть. Ограждать от курения и алкоголя. Желательно, подавая пример собственным поведением. Поддержание нормальной массы тела и физической активности.

Избыточная масса - это тоже фактор риска. Важно приучить ребенка к правильной диете, богатой клетчаткой, овощами, фруктами. Ведь гораздо легче заложить изначально правильные привычки, чем потом менять уже устоявшееся пищевое поведение. Рекомендации такие же, как и для взрослых, но в детстве их проще реализовать, так как ребенку не нужно ломать себя, как это происходит со взрослыми.

Банальный вопрос, но всегда актуальный летом: питьевой режим? Для ваших пациентов особенно

Николай Жуков: Некоторые режимы химиотерапии, которые мы используем, требуют избыточного введения жидкости. И хотя чаще ее вводят внутривенно, в ряде случаев пациента выписывают с рекомендациями продолжить прием большого количества воды через рот. Но в целом, если пациент в сознании и не имеет нарушений со стороны центральной нервной системы, прием жидкости должен быть по потребности - совет всеобщий. И несколько слов о важном для здоровья в любое время года.

Так уж почему-то сложилось, что за здоровье и жизнь пациента отвечает врач. Но если брать онкологические заболевания, то человек (пока еще не пациент, а обычный человек) может сделать для себя не меньше, чем доктора. Избегайте встречи с предотвратимыми факторами риска онкологических заболеваний. Избавляйтесь от нерационального страха онкологических заболеваний - страха услышать диагноз. Меняйте его на страх рациональный - услышать диагноз, когда уже поздно. Методы ранней диагностики опухолей, спасающей жизни, существуют. Но они не работают, если человек не приходит на скрининговые обследования или при появлении симптомов тянет до последнего. Будьте союзниками врачей, а не болезни. Ну и, безусловно, доверяйте своим врачам.