Ученые провели исследование и пришли к выводу, что рекомендации по назначению витамина D, выпущенные в 2011 году, устарели. Ранее считалось, что при показателе 30 нг/мл пациенту нужно назначить БАДы с витамином D для восполнения дефицита.

Но теперь мировое эндокринологическое сообщество заявляет, что такой показатель – это норма. Назначать специальные добавки нужно только в том случае, если показатели упали ниже 12 нг/мл.

По словам иммунолога Дарьи Карташевой, она согласна с последними выводами ученых, поэтому людям, не имеющим явных проблем со здоровьем, не нужно принимать витамин D в профилактических целях.

Более того, она считает, что отказаться от приема витамина нужно всем здоровым людям в возрасте до 75 лет. Они могут получить необходимое количество важного витамина из еды, например, жирной рыбы, и солнца.

Также ученые считают, что витамин D все же необходим детям. Он помогает предотвратить развитие рахита. При этом не обязательно проводить анализы для выявления уровня содержания витамина D в организме.

Что касается пожилых, им также нужен прием витамина в качестве профилактики смертности. Но при этом им рекомендовано назначать маленькие дозы.

Беременные также нуждаются в дополнительном приеме витамина, поскольку он снижает риск развития преэклампсии, гибели плода и преждевременных родов.

Еще одна группа, которым необходимы дополнительные дозы витамина D – люди с диабетом и в преддиабетическом состоянии.

Напомним, по другой версии, нехватка витамина D влияет на когнитивные функции мозга и ведет к образованию камней в почках.