Многие люди считают чай полезным и безобидным напитком, однако некоторые его виды следует употреблять с осторожностью. Об этом рассказал врач Сергей Длин.

По словам специалиста, особое внимание стоит обратить на зеленый чай. Несмотря на его многочисленные полезные свойства, этот напиток может нести определенные риски для здоровья некоторых людей.

При длительном настаивании или заваривании при высокой температуре в зеленом чае могут образовываться токсичные соединения. Одним из таких эффектов является отечность. Врач отмечает, что регулярное употребление крепкого зеленого чая может привести к задержке жидкости в организме, что проявляется в виде отеков.

Помогает ли горячий чай легче переносить жару

Токсины, выделяющиеся при длительном заваривании, могут нарушать водно-солевой баланс и работу почек. В результате организм начинает удерживать лишнюю жидкость, что приводит к отечности лица, рук и ног.