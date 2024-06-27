Репродуктолог перечислил бесполезные анализы гинекологов

Врач-репродуктолог, акушер-гинеколог Центра репродукции и планирования семьи «Линия жизни» Наталия Потапова рассказала, какие ненужные исследования чаще всего назначают россиянкам. Ее слова приводит Life.ru.

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По ее словам, некоторые частные клиники грешат «допродажами» исследований, не нужных для оценки здоровья женщины. Речь идет об анализах на условно-патогенные микроорганизмы: Gardnerella vulgaris vaginalis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma parvum. Так, если женщину беспокоят симптомы вагинита, классифицировать условно-патогенную микрофлору не имеет смысла.

Также необоснованным во время планового осмотра является анализ гормонального профиля при подборе комбинированных оральных контрацептивов (КОК). Потапова назвала заблуждением проведение исследования для подбора контрацептива. Назначение КОК происходит после сбора анамнеза, когда врач понимает, что у пациентки нет противопоказаний.

В топе оказались качественный анализ на вирусы папилломы человека (ВПЧ) низкого онкогенного риска, а также определение вируса герпеса методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) при отсутствии признаков обострения.

Бессмысленные анализы могут назначить и во время планирования беременности или поиска причин бесплодия. Среди них: «генетическая совместимость» партнеров, проба Курцрока-Миллера, магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга при повышении уровня пролактина на 10–15 процентов, полиморфизм генов гемостаза и офисная гистероскопия.

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