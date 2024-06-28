Доктор объяснила, почему бросает в холодный пот

Заведующая терапевтическим отделением Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В.Н. Светлана Казакова рассказала, почему может бросать в холодный пот.

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Врач отмечает, что обычно обильное потоотделение характерно для физических нагрузок, а холодный пот – для стрессовых ситуаций. Но есть и другие причины, среди них эмоциональное перенапряжение и истощение. Во время стресса происходит выброс адреналина, в области головы и шеи выступает пот. Если все это сопровождается еще и головокружением и предобморочным состоянием, то есть вероятность наличия проблем со здоровьем, а значит, нужно обращаться к врачу.

Периодическая потливость является симптомом сердечной патологии, расстройства вегетативной нервной системы, нарушения в работе щитовидной железы, изменения гормонального фона, мигрени и не только.