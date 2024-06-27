Незаметные враги печени: три «полезные» привычки, которые ее разрушают

Только комплексный подход позволит сохранить печень здоровой на долгие годы.

© unsplash

Многие из нас привыкли считать, что болезни печени возникают исключительно из-за алкогольной зависимости. Однако на самом деле существует ряд на первый взгляд безвредных, а порой даже полезных привычек, которые на деле оказываются опаснейшими для этого жизненно важного органа. Врачи-гастроэнтерологи выделяют три основные «убийцы» печени, о которых мало кто задумывается.

Прием пищевых добавок и витаминов

Стремясь укрепить свое здоровье, многие люди обращаются к различным биологически активным добавкам и витаминным комплексам. Однако, как предупреждают специалисты, излишнее потребление таких препаратов может приводить к лекарственной гепатотоксичности — разрушению структуры печени.

В особенности это касается витаминов групп А и Е, а также БАДов с большим количеством трав в составе. Такие добавки обладают доказанным гепатотоксичным действием и при избыточном применении могут стать причиной развития токсического гепатита. Врачи отмечают, что у людей, злоупотребляющих витаминами, появляется ощущение тяжести в правом подреберье, раздражительность, повышенная утомляемость и ухудшение показателей крови, связанных с работой печени.

Поэтому специалисты призывают к умеренности в приеме пищевых добавок и витаминов. Всё должно быть строго в пределах рекомендованных норм, иначе вместо пользы можно нанести существенный вред печени.

Увлечение модными диетами

Несмотря на популярность «голодных» диет, врачи предупреждают, что частые длительные перерывы в приеме пищи тоже способы негативно сказываться на работе этого органа. Ведь печень на постоянной основе выделяет желчь, необходимую, чтобы пищеварение нормально функционировало. Когда человек на протяжении длительного времени отказывается от пищи, , наблюдается застой желчи, что создает дополнительную нагрузку на этот орган.

Кроме того, при нарушении координации выделения желчи она может попадать в кишечник и желудок не в должном объеме, провоцируя изжогу, раздражение слизистых и прочие нарушения пищеварения. Врач-гастроэнтеролог отмечает, что такие «диетические эксперименты» могут спровоцировать развитие токсической нагрузки на весь организм.

Специалисты рекомендуют придерживаться регулярного режима питания, пусть и небольшими порциями. Что касается «интуитивного питания», оно больше относится к составу рациона, а не времени приема пищи. Если же у человека нет аппетита, это стоит расценивать как сигнал о возможной болезни печенью.

Чрезмерное увлечение фруктами

Фрукты, безусловно, содержат массу витаминов и полезных веществ. Но они также богаты фруктозой — простым сахаром, который при избыточном поступлении в организм может приводить к развитию неалкогольной жировой болезни печени. Фруктоза, поступающая в больших количествах в организм, преобразуется в жиры, которые затем откладываются именно в печени.

Кроме того, избыточное потребление фруктозы может вызывать рост уровня холестерина и появление в сосудах холестериновых бляшек. Поэтому врачи-гастроэнтерологи настоятельно рекомендуют ограничить употребление соков, сладких фруктов, и прочих концентрированных источников фруктозы. Это поможет снизить нагрузку на печень и исключить риск развития жировой болезни этого органа.

Таким образом, даже привычки, которые кажутся полезными для здоровья, могут на деле нанести серьезный вред печени — одному из важнейших и уязвимых органов человека. Чтобы предотвратить возникновение проблем с этим «молчаливым тружеником» нашего организма, необходимо внимательно следить за рационом, дозировкой витаминов и пищевых добавок, а также соблюдать регулярность питания.