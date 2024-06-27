Стоматолог объяснил, почему нельзя использовать чеснок от зубной боли

Зубная боль всегда застает врасплох, появившись внезапно непосредственно в зубе или в расположенных рядом с ним тканях. В случаях, когда под рукой не оказывается обезболивающих препаратов, способных облегчить состояние, а поход к врачу приходится отложить, нередко в ход идут народные методы снятия боли.

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В сети множество советов от целителей, которые советуют прополоскать рот всевозможными растворами, присыпать больное место солью, приложить чеснок и другое.

По словам стоматолога Павла Лысенкова, использовать народную медицину для лечения больного зуба ни в коем случае нельзя, поскольку это может привести к осложнениям.

Так, врач напомнил, что чеснок, который советуют вставить в полость больного зуба, может привести к ожогам слизистой, что вызовет серьезные осложнения.

В разговоре с «Газетой.ру» врач напомнил о причинах возникновения зубной боли. Чаще всего ее причина в запущенном кариесе, пульпите, периодонтите, периостите.

Эти заболевания нельзя вылечить предлагаемыми в сети способами, поэтому при возникновении болей нужно сразу обратиться за помощью к стоматологам.

Временно снять болевой синдром помогут противовоспалительные средства и обезболивающее, отметил Лысенков.

Что касается полоскания рта растворами, стоматолог уточнил, что этот метод может быть применен при кровоточивости десен и неприятных ощущениях при приеме пищи. Однако это должны быть аптечные средства, а не приготовленные самостоятельно растворы.

Ранее ученые рассказали о способе предотвращения развития кариеса, а стоматолог назвал полный набор приспособлений для избавления от зубного налета.