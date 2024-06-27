Врач-стоматолог рассказала о привычках, которые портят прикус

Нельзя грызть твёрдые предметы, открывать зубами орехи и семечки, закусывать нитку, сосать палец.

Опасно также прикусывать губы и щёки.

Об этом «Газете.Ru» сообщила заведующая отделением стоматологии ГБУЗ Староминской центральной районной больницы Татьяна Сумцова.

«Одна из самых распространенных и вредных привычек, наносящих ущерб прикусу, — это жевание посторонних предметов, будь то кончик ручки, карандаш, ногти или твердые конфеты. Это очень опасное поведение, чреватое серьезными стоматологическими последствиями. Зубы предназначены исключительно для пережевывания пищи. При воздействии на них твердых неорганических предметов эмаль, а затем и внутренние структуры зуба, начинают постепенно разрушаться. Это может привести к сколам, трещинам и даже полному выпадению зубов. Кроме того, такая привычка приводит к деформацию прикуса, что влечет нарушения речи и функции жевания», – объяснила врач.



Регулярное жевание твердых орехов, семечек, леденцов и даже льда тоже наносит вред прикусу. При чрезмерной нагрузке на жевательный аппарат могут возникать микротравмы зубов, приводящие к сколам и трещинам. В итоге прикус начинает деформироваться, а сами зубы становятся более чувствительными и уязвимыми к кариесу.

«Привычка закусывать нитку может показаться совершенно безобидным, но на самом деле и эта привычка способна нанести ощутимый вред прикусу. Постоянное сжатие зубов на твердых предметах провоцирует перенапряжение жевательных мышц и чрезмерную нагрузку на зубы. Как следствие, это ведет к ослаблению их структуры, развитию бруксизма, патологическому стиранию эмали, а в конечном итоге - к нарушению прикуса. Помимо этого, частое пережевывание нити или других предметов может вызывать травмы десен и слизистой оболочки полости рта. Это в свою очередь создает благоприятную среду для развития инфекционных заболеваний, таких как пародонтит», – рассказала врач.



Еще одной распространенной привычкой, негативно сказывающейся на состоянии прикуса, является сосание пальца. Этой вредной привычкой часто страдают маленькие дети, но иногда она может сохраняться и у взрослых.