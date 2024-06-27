Малышева назвала продукт с сильнейшим противораковым действием

Раки полезны для здоровья, так как являются источниками белка, марганца и селена, рассказали врач и телеведущая Елена Малышева и ее коллеги в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Последнее вещество является мощнейшим противораковым компонентом, подчеркнули специалисты.

В 100 граммах мяса рака содержится 16 граммов белка. Для чего нам нужен белок — для правильного формирования иммунитета, создания мышц, правильного пищеварения, формирования белков крови и костей. То есть без белка жизни нет. Мы созданы из белка, поэтому рак полезен, — рассказал кардиолог Герман Гандельман.



Мясо рака содержит много селена, который защищает нервные клетки в сетчатке глаза от разрушения, рассказал офтальмолог Михаил Коновалов. Он пояснил, что селен — природный антиоксидант. Также раки содержат марганец, продолжил иммунолог Андрей Продеус. Врач подчеркнул, что он помогает кальцию встраиваться в кости, что способствует их укреплению.

Селен — сильнейший противораковый компонент. Уже давно известно, что у людей с раком низкий уровень селена. Поэтому в целом продукты из селена должны быть обязательно, — добавила Малышева.



В раке селена почти в два раза больше, чем гребешках, но меньше, чем в мидиях. В мясе рака содержится больше половины суточной нормы, исходя из расчета на 100 граммов, рассказала телеведущая.

Покупать лучше всего живых раков, отметил гость программы из Ростова-на-Дону. В случае покупки готового продукта необходимо обратить внимание на этикетку производителя. Там обязательно должна быть приведена информация о том, когда он был изготовлен. При заморозке раки теряют свои вкусовые качества, подчеркнул он. Однако, отметила Малышева, вареных раков можно хранить в замороженном виде.

Употреблять раков в пищу следует вареными. Начинать стоит с клешни — высосать оттуда всю мякоть. Далее идет хвост — если там есть икра, она также пригодна для приема в пищу. Затем нижняя часть туловища убирается и выедается жировой белок под панцирем.

Ранее ученые из Индии выяснили, что семена льна могут оказать положительное влияние на профилактику рака. Кроме того, данный продукт помогает бороться с лишним весом. Это обусловлено высоким содержанием жирных кислот омега-3.