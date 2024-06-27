Эта особенность походки может быть ранним признаком деменции

Похоже, забывчивость — не единственный ранний симптом деменции. Согласно новому исследованию, опубликованному журналом Plos One, изменение скорости походки также может быть признаком грядущего слабоумия. Ученые пришли к такому выводу с помощью эксперимента с привлечением 95 участников старше 60 лет, у которых не было признаков когнитивных нарушений.

Итак, исследователи оценили походку, когнитивные способности и зафиксировали электрическую активность мозга участников с помощью электроэнцефалографии. Объединив данные тестов, ученые обнаружили, что существует связь между снижением скорости походки, снижением когнитивных функций и нарушениями на ЭЭГ. Таким образом, заметное снижение скорости походки может быть тревожным сигналом.

Эксперт по деменции, доктор медицинских наук Элизабет Ландсверк, считает, что даже явные признаки деменции — не повод отказываться от ходьбы. «Для большинства пожилых людей с ранней деменцией ходьба безопасна и целесообразна, поскольку она может замедлить прогрессирование заболевания. На более поздних стадиях, когда пожилые люди теряют равновесие, ходьба по-прежнему рекомендуется, но делать это следует под пристальным наблюдением», — объяснила эксперт.