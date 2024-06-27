Четверть пенсионеров бессимптомно переносят патологию сердечного клапана

Ученые из Университета Восточной Англии выяснили, что около четверти пенсионеров имеют различные сердечные заболевания. Результаты исследования, опубликованные в журнале European Heart Journal — Cardiovascular Imaging, показали, что 28% людей старше 60 лет из обследованных 4500 считались совершенно «здоровыми», хотя у них был поврежден сердечный клапан.

© runews24.ru

Профессор, кардиолог Василиос Василиу отмечает, что такие серьезные нарушения, как повреждение сердечного клапана, могут протекать совершенно бессимптомно. Патологию удалось выявить ,только проведя ультразвуковое сканирование и выполнив эхокардиографию.

От работы сердечного клапана зависит кровоток и правильная работа сердца, а с возрастом у людей становится выше вероятность развития различных патологий сердца, а значит, растет риск сердечного приступа или инсульта.

Китайские ученые рассказали, чем чеснок полезен для организма.

Диетолог рассказала, что депрессия может быть вызвана неправильным рационом питания.