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Эксперт прогнозирует появление нового класса лекарств для лечения ботулизма

Новое лекарственное средство для лечения ботулизма, разработанное Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) им. Н. Ф. Гамалеи, как ожидается, будет обладать высокой эффективностью и безопасностью, а в ближайшем будущем в России появится новая группа лекарств для лечения заболевания. Об этом сообщил журналистам главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям, профессор Владимир Чуланов.

Эксперт прогнозирует появление нового класса лекарств для лечения ботулизма
© РИА Новости
"Сегодня в арсенале врачей для лечения ботулизма имеется только противоботулиническая лошадиная сыворотка, которая достаточно эффективна, но имеет ряд недостатков. Ожидается, что новый препарат, кроме высокой эффективности, будет обладать очень хорошим профилем безопасности. <…> В разработке находятся моноклональные антитела для нейтрализации других типов ботулинических токсинов. В недалеком будущем мы будем вооружены новым классом эффективных лекарств для лечения ботулизма", - рассказал Чуланов.

Эксперт также отметил, что следующим шагом в разработке препарата станет определение его эффективности и безопасности, после которого станет возможным его применение на практике.

Прогноз высокой эффективности препарата обеспечивает его циркуляция в крови в течение длительного периода после однократной инъекции - около месяца.

"Гораздо больше, чем у имеющейся сыворотки, что обеспечивает большие возможности по связыванию ботулинического токсина. Технология моноклональных антител (антитела, вырабатываемые иммунными клетками - прим. ТАСС) позволяет производить препарат в достаточных для любых задач количествах", - добавил Чуланов.

26 июня Министерство здравоохранения РФ выдало разрешение на клинические исследования нового препарата для нейтрализации токсина ботулизма А, разработанного Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Ранее один из разработчиков препарата и заведующий лабораторией иммунобиотехнологий НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Дмитрий Щебляков сообщал ТАСС, что на проведение клинических исследований потребуется минимум год.

"Примерно 2025 год - я бы такой ориентир сделал", - сказал ученый.