Эксперт прогнозирует появление нового класса лекарств для лечения ботулизма

Новое лекарственное средство для лечения ботулизма, разработанное Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) им. Н. Ф. Гамалеи, как ожидается, будет обладать высокой эффективностью и безопасностью, а в ближайшем будущем в России появится новая группа лекарств для лечения заболевания. Об этом сообщил журналистам главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям, профессор Владимир Чуланов.

"Сегодня в арсенале врачей для лечения ботулизма имеется только противоботулиническая лошадиная сыворотка, которая достаточно эффективна, но имеет ряд недостатков. Ожидается, что новый препарат, кроме высокой эффективности, будет обладать очень хорошим профилем безопасности. <…> В разработке находятся моноклональные антитела для нейтрализации других типов ботулинических токсинов. В недалеком будущем мы будем вооружены новым классом эффективных лекарств для лечения ботулизма", - рассказал Чуланов.



Эксперт также отметил, что следующим шагом в разработке препарата станет определение его эффективности и безопасности, после которого станет возможным его применение на практике.

Прогноз высокой эффективности препарата обеспечивает его циркуляция в крови в течение длительного периода после однократной инъекции - около месяца.

"Гораздо больше, чем у имеющейся сыворотки, что обеспечивает большие возможности по связыванию ботулинического токсина. Технология моноклональных антител (антитела, вырабатываемые иммунными клетками - прим. ТАСС) позволяет производить препарат в достаточных для любых задач количествах", - добавил Чуланов.



26 июня Министерство здравоохранения РФ выдало разрешение на клинические исследования нового препарата для нейтрализации токсина ботулизма А, разработанного Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Ранее один из разработчиков препарата и заведующий лабораторией иммунобиотехнологий НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Дмитрий Щебляков сообщал ТАСС, что на проведение клинических исследований потребуется минимум год.