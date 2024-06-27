Гастроэнтеролог рассказал, кому противопоказаны каши

Врач-гастроэнтеролог высшей категории «СМ-Клиника» Петмат Шамаева рассказала, что некоторым людям не стоит употреблять каши, сваренные на коровьем молоке.

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Это, прежде всего, люди с непереносимостью лактозы и белка коровьего молока, объяснила она в разговоре с «Газетой.Ru».

Также стоит отказаться от подобной пищи людям с таким заболеванием, как целиакия, поскольку оно связано с непереносимостью протеинов клейковины (глютенов) пшеницы и других злаков, отметила Шамаева.

Кроме того, аллергия на глютен, ожирение и некоторые заболевания ЖКТ тоже являются противопоказаниями к употреблению каш, добавила гастроэнтеролог.

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