Врач назвал ягоды, помогающие бороться с бессонницей

В эфире передачи «О самом главном» врач-реабилитолог Сергей Агапкин рассказал, что черешня и вишня могут облегчить засыпание и побороть бессонницу.

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Специалист пояснил, что в составе этих ягод содержится мелатонин. Именно он отвечает за стабилизацию циркадного ритма организма и засыпание.

— И черешня, и вишня содержат в своем составе, не поверите, мелатонин. То самое вещество, которое у нас вырабатывается как гормон, — подчеркнул Агапкин.

Медик отметил, что потребление 100 граммов ягод может помочь легче заснуть. Свою позицию специалист подкрепил научными исследованиями.



Сон — неотъемлемая часть правильного образа жизни, и его качество влияет на все сферы жизни человека. Невролог-сомнолог Елена Царева рассказала о том, какие продукты и блюда могут помочь достичь глубокого и спокойного сна, а также избежать бессонницы.

В свою очередь врач-сомнолог, доцент, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов назвал причины повторяющихся ночных кошмаров. Эксперт отметил, что сны — это просто шум, который возникает при обработке мозгом информации.