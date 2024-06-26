Ученый предположил, когда будет готов препарат для лечения ботулизма

До выхода на рынок медикамент должен пройти всю цепочку клинических испытаний.

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Обычно для этого требуется время. При интоксикации эффективны энтеросорбенты, сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» профессор института биохимической технологии и нанотехнологии РУДН Иван Василенко.

«Сейчас только получили разрешение на проведение клинических испытаний. Я, конечно, не видел проект, инструкции по применению, но это минимум год, а бывает и больше, до полутора лет. После получения разрешения на клинические испытания необходимо пройти процедуру в Минздраве на регистрацию этого препарата. А это по административному регламенту, насколько я помню, 220 дней. Это получается не быстрее, чем за три года. Таких прямых препаратов, которые тут же, моментально всё это дело блокируют, нет. Но я бы, например, использовал энтеросорбенты, которые позволяют сорбировать на себя эти токсины, позволяют спасти человека. Промывание желудка — важный момент. Такого рода процедуры были, есть и будут. Ну, помимо вакцины или лекарственного препарата, который будет разработан».



Ранее стало известно, что Минздрав РФ дал разрешение на проведение клинических исследований нового препарата для лечения ботулизма, разработанного Центром имени Гамалеи, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

«Минздрав России выдал разрешение на клинические исследования нового препарата для нейтрализации токсина ботулизма А, разработанного НИЦЭМ им. Гамалеи. Это препарат на основе моноклональных антител, способных связывать токсин в крови больного», — сказал глава ведомства.



По его словам, на доклиническом этапе проведены исследования токсичности, безопасности, эффективности на моделях, где препарат показал хорошие результаты. Это позволило перейти к изучению лекарства с участием людей, отметил министр.

148 человек с ботулизмом остаются в больницах в разных регионах РФ. 44 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.