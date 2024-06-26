Нижегородский врач назвал признаки употребления наркотиков. На вопросы журналистов в преддверии 26 июня – Международного дня борьбы с наркоманией — ответил главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Нижегородской области Валерий Тарасов.

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«Достаточно совсем немного наблюдательности, чтобы заметить, что человек находится в состоянии наркотического опьянения. Признаки употребления наркотиков сложнее проигнорировать, чем не заметить, — отметил медик. — В первую очередь это нетипичное для человека поведение – беспричинный смех или страх, чрезмерно оживленная жестикуляция либо заторможенность».



Помочь человеку в зависимости можно. Для этого нужно обратиться в Нижегородский областной наркологический диспансер — там предложат реабилитационные программы. Однако если не предпринять меры сразу, болезнь будет прогрессировать, создавая все новые и новые проблемы. При употреблении наркотиков меняется личность человека, его ценности, интересы, нормы поведения. Запрещенные вещества наносят удар всему организму: печени, почкам, сердцу, половой системе и мозгу.

Психоактивным называют любое вещество, способное привести к изменению сознания. Это не только собственно наркотик, но и алкоголь, табак и другие токсические вещества.

«Действие наркотиков разнообразно. Однако в целом все они доставляют неестественные ощущения, обманывающие человека. Разумеется, когда действие препарата заканчивается, все проблемы возвращаются. Только к ним добавляются ещё и психическая и физические зависимости», — подытожил Валерий Тарасов.



Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 484 случая уличной скрытой рекламы наркотиков обнаружили в Нижнем Новгороде.