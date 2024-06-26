Московские врачи спасли женщину, проглотившую рыбную кость

Врачи флагманского центра городской клинической больницы имени Вересаева оказали помощь 66-летней женщине, которая проглотила рыбную кость, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения столицы.

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«66-летняя женщина обратилась за помощью во флагманский центр ГКБ имени Вересаева сразу после того, как почувствовала боль в горле и затруднение глотания. Она объективно связывала симптомы с тем, что накануне ела рыбу, кость которой осталась в горле. По результатам проведенной гастроскопии под седацией врачи визуализировали причину симптомов – 2,5-сантиметровую рыбью кость. Она застряла в анатомическом расширении гортаноглотки – грушевидном синусе. Под местной анестезией обнаружить инородное тело в этой области и тем более выполнять инструментальные манипуляции очень сложно из-за ее анатомического изгиба, малого размера, а также выраженного рвотного рефлекса пациентов», – сказали в пресс-службе.



Там пояснили, что кость удалось протолкнуть в пищевод.

«Стало гораздо удобнее захватить ее эндоскопическими щипцами, проведенными через инструментальный канал эндоскопа. На манипуляцию по извлечению инородного тела ушло около 10 минут», – приводит пресс-служба слова врача-эндоскописта Евгения Лактюнькина.



Он напомнил, что в подобных случаях нужно немедленно обращаться к медикам – рыбная новость может порезать внутренние ткани, вызвав нагноения и абсцессы.