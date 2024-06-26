Раскрыта причина появления странных цветных узоров перед глазами

Терапевт Сермед Межер рассказал, что странные узоры или пятна перед глазами чаще видят дети и подростки. Причину появления этих ярких вспышек он раскрыл Daily Mirror.

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По словам Межера, 75 процентов людей хотя бы раз, закрывая глаза, видели цветные узоры. Он уточнил, что, как правило, это не опасно, но причина их появления точно неизвестна. По его словам, на этот счет существует несколько гипотез.

«Первая — это прямая механическая стимуляция. То есть в результате трения или надавливания на веки происходит стимуляция клеток, которые реагируют на свет внутри сетчатки. Таким образом мы видим разные цвета и формы», — объяснил Межер.



Кроме того, странные цветные фигуры перед глазами могут возникать в результате воздействия фотонного излучения или магнитных полей. По словам терапевта, обычно такие цветные вспышки видят дети и подростки, у взрослых они встречаются редко.

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