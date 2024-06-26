Описана траектория срыва у бросившего пить человека

Траектория срыва у бросившего употреблять человека состоит из малых срывов, которые человек может контролировать. Они приводят к полному возвращению паттернов поведения и бесконтрольному употреблению, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр-нарколог, создатель научно-ориентированной программы реабилитации зависимых Sober One Марат Агинян.

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К малым срывам, по словам врача, приводят SID (seemingly irrelevant decisions — досл. с англ. — кажущиеся малозначимыми решения). Это принятые человеком решения, которые ведут его к срыву.

«Представим двух братьев с алкогольной зависимостью, которые бросили пить и трезвы три месяца. Один остается трезвым, а второй идет к срыву. Это происходит так: у первого все в жизни нормально, а у второго пошли перекосы: стало слишком много работы, отношений, спорта. Это повод побеспокоиться, но обычно люди не реагируют и продолжают еще больше работать. Дальше мы начинаем замечать SID. Вот случаи из моей практики. Мой пациент начал посещать ирландский паб, в котором годами пил. Сначала он заказывал просто кофе, потом начал брать безалкогольное пиво, а потом уже перешел к обычному. Это все были решения, которые вели его к срыву», – рассказал врач.



Агинян привел и другой пример SID: пациент на протяжении 20 лет пил пиво под YouTube, потом бросил. Он доволен, не пьет, у него наладилась жизнь, но через полгода он начал пить квас под видео ежедневно, это очень похоже на его прошлый образ жизни. В конце концов квас сменяется пивом.

«Дальше идет так называемый малый срыв (англ. lapse), когда бросившему удается немного выпить и остановиться. Таких малых срывов может быть несколько, и это подкрепляет иллюзию, что они контролируют себя. Тут мы говорим об эффекте прерванного воздержания (англ. AVE — abstinence violation effect), это еще один шаг к срыву. Потом траектория срыва завершается, паттерны поведения возвращаются, начинается бесконтрольное употребление (англ. relapse)», – заключил Агинян.



Подробнее о том, как ощущает себя бросивший человек в первые годы трезвости, как происходит срыв, как его предотвратить и что делать, если он уже произошел, — в интервью Агиняна «Газете.Ru».