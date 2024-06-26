Приморские врачи спасли четырех недоношенных близняшек и их маму

Жительница Приморского края родила четырех девочек. Их вместе с мамой пришлось буквально спасать, сообщает контент-партнер "РГ" ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.

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Редкое событие произошло в воскресенье, 23 июня. Срок беременности - 29,5 недели. Мама находилась в отделении патологии беременности под присмотром врачей.

"Молниеносно началась развиваться отслойка плаценты. Чтобы спасти жизни малышек и мамы, врачи оперативно развернули операционную и приняли роды", - приводятся слова собеседника информагентства.



Девочки появились на свет весом в 1270, 1220, 1210 и 940 грамм. Они находятся в реанимации под наблюдением специалистов.

Такой случай - большая редкость, ведь жительница Приморья не прибегала к ЭКО. Кстати, теперь она мама восьми детей - это были ее пятые роды.