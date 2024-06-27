Что делать при укусах ядовитых пауков

В летний сезон существенно возрастает риск оказаться укушенным насекомыми. При этом некоторые из них могут быть ядовитыми.

Укусы ос, пчел и шершней, как правило, очень болезненные и могут вызвать аллергические реакции. Массовые нападения и вовсе приводят к летальному исходу.

Особую опасность представляют шершни, которые выделяют большую дозу яда, провоцирующую отек Квинке или анафилактический шок, сообщает «Волгоград-Родной город».

Специалисты рекомендуют обработать спиртом пораженный участок, принять антигистаминный препарат и обратиться за медпомощью.

Не следует забывать и об опасности укусов ядовитых пауков. В Волгоградской области встречаются каракурты и южнорусские тарантулы. Обычно они нападают, только если кто-то угрожает их потомству.

Если вас укусил паук, промойте рану чистой водой с мылом, также это место следует продезинфицировать перекисью водорода или спиртом. После этого необходимо пить больше воды, а при ухудшении состояния обратиться к врачу.